Dat Nintendo werkt aan de opvolger van de Nintendo Switch is geen geheim, daar hebben we de afgelopen maanden genoeg hints en geruchten over voorbij zien komen. De vraag is echter wanneer Nintendo het nieuwe platform gaat aankondigen en wanneer de release natuurlijk gepland staat.

Wat dat betreft hebben we een nieuwe update, want bronnen van VGC melden dat Nintendo van plan is om de nieuwe hardware in de tweede helft van 2024 te lanceren. Dit duurt nog dik een jaar en Nintendo neemt hiervoor de tijd, zodat ze genoeg voorraad hebben. Ze willen voorkomen wat er met de PlayStation 5 en Xbox Series X|S gebeurde een paar jaar terug.

Specifieke details heeft de website niet ontvangen, maar de indicaties zijn dat het platform ook een portable modus krijgt dat vergelijkbaar is met de Nintendo Switch. Om de kosten te drukken zou het nieuwe platform gelanceerd worden met een LCD-scherm in plaats van OLED.

Games zullen net zoals nu op de Nintendo Switch te downloaden zijn, maar ook fysiek worden aangeboden. Wederom kiest Nintendo voor cartridges wat dat betreft. Verder zouden de belangrijkste studio’s inmiddels zijn voorzien van een dev kit, waardoor ze kunnen beginnen met het ontwikkelen van games voor het platform.

Als de release inderdaad pas voor de tweede helft van 2024 gepland staat, zal het waarschijnlijk nog tot volgend jaar duren vooraleer we de officiële onthulling krijgen.