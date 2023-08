Het is al een tijdje bekend dat er een tv-serie van Fallout gepland staat en in 2022 ging deze eindelijk daadwerkelijk in productie. Er zijn al enkele foto’s van de set naar buiten gekomen en daar kan je er nu nog een paar aan toevoegen.

Xbox News heeft vier foto’s van de tv-serie via Twitter gedeeld. Het ziet er naar uit dat deze genomen zijn op een Vault-Tec kantoor, aangezien het logo groot op het asfalt staat. Tevens is er een acteur te zien die een raider speelt. De nieuwe foto’s van de set van Fallout kan je hieronder bekijken.