Nu we de maand augustus binnen zijn gestapt heeft Microsoft bekendgemaakt welke games we de komende weken mogen verwelkomen op Xbox Game Pass. Het aantal titels is de eerste helft van deze maand niet al te uitgebreid, maar er zitten zeker interessante games tussen.

Hieronder op een rijtje wat we de komende tijd mogen verwachten.

Vanaf vandaag

Celeste (Cloud, console & pc)

Vanaf 3 augustus

A Short Hike (Cloud, console & pc)

Vanaf 8 augustus

Broforce Forever (Cloud, console & pc)

Vanaf 9 augustus

Limbo (Cloud, console & pc)

Vanaf 10 augustus

Airborne Kingdom (Cloud, console & pc)

Vanaf 15 augustus

Everspace 2 (Cloud & Xbox Series X|S)

Op 15 augustus zullen er ook een aantal games zijn die Xbox Game Pass weer verlaten, dit zijn de onderstaande titels:

Death Stranding (Pc)

Edge of Eternity (Cloud, console & pc)

Midnight Fight Express (Cloud, console & pc)

Total War: Warhammer III (Pc)

Later deze maand mogen we natuurlijk weer een update verwachten. Microsoft zal dan bekendmaken welke titels in de tweede helft van augustus nog aan het aanbod worden toegevoegd.