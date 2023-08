Eergisteren is op Kickstarter de campagne gelanceerd voor de spirituele opvolger van Patapon: Ratatan. Het blijkt dat veel gamers interesse in de game hebben, want het spel wist binnen een uur zijn doelbedrag binnen te halen.

De eerste Patapon werd in 2007 uitgebracht voor de PSP, en daarna verschenen nog twee delen. De eerste twee delen zijn ondertussen ook als remaster beschikbaar voor de PlayStation 4. De oorspronkelijke makers van de serie gaan tegenwoordig verder onder de naam Ratata Arts en zij willen Ratatan maken, wat dus een spirituele opvolger van Patapon is.

Om geld voor dit project op te halen, is eergisteren een Kickstarter-campagne gestart. Het doel van de ontwikkelaar was om $127.605,- op te halen. Dit bedrag werd binnen een uur al bereikt en ondertussen is er een veelvoud van het oorspronkelijke doel opgehaald. Dit betekent dat de zogenaamde ‘stretch goals’ ook in beeld komen, waaronder de mogelijkheid dat de game op vrijwel elk modern platform verschijnt. Dus de PlayStation 5, Xbox Series X|S en Nintendo Switch.

Heb je ook interesse in Ratatan, dan kan je de Kickstarter-campagne hier vinden en de game backen.