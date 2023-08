Remnant: From the Ashes heeft er ongeveer anderhalve maand over gedaan om meer dan 1 miljoen exemplaren te verkopen. Remnant II heeft deze aantallen in een significant kortere tijd bereikt.

Yoon Im, CEO en president van Gearbox Publishing San Francisco, laat weten dat Remnant II in vier dagen al meer dan 1 miljoen keer over de toonbank is gegaan. Hiermee zijn de verwachtingen qua verkopen overtroffen en zijn zowel de uitgever als de ontwikkelaar, Gunfire Games, hier natuurlijk erg blij mee.

“Remnant II exceeded our expectations. As a commercial and critical hit, we’re incredibly proud of the Gunfire team and everyone here at Gearbox Publishing who brought this title to life. As excited as we are, we’re incredibly thankful to the Remnant community who supported us and the Gunfire team during development. To the new Remnant fans who joined our community in the past week, we’re thrilled you joined us on this journey.”