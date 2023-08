Sony verlaagde een paar weken terug tijdelijk de prijs van de PlayStation 5, waardoor het model met disc drive tegen een schappelijke prijs verkrijgbaar was. Het Verenigd Koninkrijk viel toen nog buiten de boot, maar inmiddels kunnen consumenten ook daar profiteren van een scherpere prijs.

Dit pakt goed uit, want volgens GamesIndustry.biz is de verkoop van de PlayStation 5 sinds de prijsverlaging in het Verenigd Koninkrijk met 75% omhoog geschoten. Sinds de PlayStation 5 goed verkrijgbaar is, heeft Sony al een stijging in verkopen gezien wat nu dus nog eens flink verder is toegenomen.

Met inmiddels meer dan 40 miljoen verkochte consoles en goede aanhoudende verkopen ziet het er naar uit dat het Japanse bedrijf ook dit kwartaal nette cijfers gaat noteren. Overigens is de prijsverlaging volgens geruchten niet per se bedoeld om de verkopen extra te stimuleren – wat sowieso gebeurt -, maar meer om voorraden op te ruimen.

Naar verluidt kondigt Sony later deze maand een nieuw PlayStation 5 model aan, die mogelijk met een optionele disc drive komt en verderop dit jaar in de winkels moet liggen. Dit model is de vervanger van de huidige twee modellen. Het is dan prettig als de voorraad daarvan op is.