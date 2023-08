De ontwikkelaar van The Last Hope: Dead Zone Survival heeft iets teveel naar The Last of Us gekeken, want deze game was een regelrechte rip-off van de bekende Sony franchise. De titel werd recent op de Nintendo Switch uitgebracht en viel op door zijn erbarmelijke kwaliteit en natuurlijk het feit een kopie te zijn.

Sony heeft inmiddels ingegrepen, want de trailers zijn niet langer op YouTube te zien, dit vanwege een copyright claim van Sony PlayStation. Ook de game is niet langer verkrijgbaar via de Nintendo eShop, want als je nu naar de titel zoekt krijg je een foutmelding dat de pagina niet langer bestaat.

Veel mis je overigens niet, want Digital Foundry heeft de titel onder handen genomen en zij noemden het de slechtste game die ze ooit hebben getest. Opmerkelijk is wel dat deze titel überhaupt door de controles van Nintendo is gekomen, want de inspiratiebron was vanaf het eerste moment overduidelijk.

Niet bekend met de game? Hieronder de test van Digital Foundry.