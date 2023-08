Vanmorgen nog het gerucht dat Microsoft de grootste booth ooit op de gamescom zal hebben, en dat ze games als Forza Motorsport en S.T.A.L.K.E.R. 2 gaan laten zien. Inmiddels hebben we meer duidelijkheid gekregen, want via Xbox Wire heeft het bedrijf de plannen voor de beurs bekendgemaakt.

Ze gaan inderdaad een grote booth neerzetten, want het is de grootste die ze ooit hebben gehad. Op deze booth zullen enorm veel games te spelen zijn, want op de ruim 150 pods zijn meer dan 30 verschillende titels beschikbaar. Daarnaast is er een theater dat ruimte biedt voor 300 man.

In het theater zullen de volgende games gepresenteerd worden:

Starfield

Forza Motorsport

Ara: History Untold

De games die op de booth speelbaar zijn, zijn zoal:

Towerborne

The Elder Scrolls Online

Flight Simulator

S.T.A.L..K.E.R. 2

PayDay 3

Jusant

Armored Core VI: Fires of Rubicon

Party Animals

Cyberpunk 2077: Phantom Liberty

Under the Waves

Persona 5 Tactica

Het bovenstaande lijstje is uiteraard slechts een greep uit de meer dan 30 speelbare games. Goed om te zien is dat Microsoft ook de grote klappers meeneemt naar Keulen, zoals S.T.A.L.K.E.R. 2, Starfield en Forza Motorsport.