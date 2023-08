Nintendo heeft bij de presentatie van kwartaalcijfers een update gegeven met betrekking tot de wereldwijde verkopen van de Nintendo Switch. Het afgelopen kwartaal, dat eindigde op 30 juni, is de console iets minder dan 4 miljoen keer over de toonbank gegaan. Om precies te zijn: er werden 3.91 miljoen stuks verkocht.

Op die datum stonden de verkopen op 129.53 miljoen stuks daar waar dat een kwartaal eerder nog 125.62 miljoen units waren. Binnen deze verkopen zagen de standaard Switch en het Lite model een daling in verkopen met respectievelijk 51,3% en 26,7%. De Switch OLED daarentegen zag een groei van 83,6%.

In het vorige kwartaal werden verder in totaal 52,2 miljoen games verkocht, wat een groei van 26,1% is ten opzichte van vorig jaar.