Nintendo heeft tijdens het bekendmaken van hun kwartaalcijfers ook gesproken over The Super Mario Bros. Movie, de film die eerder dit jaar in de bioscoop verscheen en inmiddels ook op disc verkrijgbaar is. De cijfers van deze film zijn zeer indrukwekkend te noemen.

Vanaf de lancering tot 30 juli 2023 hebben maar liefst 168,1 miljoen mensen de film met de bekende Italiaanse loodgieter bekeken. Dit vertaalt zich naar een omzet van $1,349 miljard. Geen enkele film die is gebaseerd op een game heeft dit ooit voor elkaar gekregen.

Volgens Nintendo heeft de film er ook voor gezorgd dat hun merk populairder is geworden in landen waar ze voorheen weinig voet aan de grond kregen. Dit zorgt weer voor nieuwe mogelijkheden.

“By expanding Nintendo IP in areas outside the dedicated video game platform we create new opportunities for consumers to encounter Nintendo IP, and this invigorates our overall business.”

Door de grote interesse in de film zien andere Mario-gerelateerde artikelen, zoals games en merchandise, ook een stijging in verkopen. Nintendo hoopt dat dit zich ook zal vertalen naar hogere verkopen van aankomende Mario-games: de remake van Mario RPG en Super Mario Bros. Wonder.