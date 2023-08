De uitrol van Discord op de Xbox ligt inmiddels al een lange tijd achter ons en werkt meer dan prima. Om de samenwerking naar een hoger niveau te tillen heeft Microsoft nu een nieuwe feature uitgerold voor Xbox Insiders, wat momenteel getest wordt: het streamen van gameplay direct naar Discord vrienden.

De gebruiker wordt het erg gemakkelijk gemaakt, gezien een druk op de knop ‘Stream jouw game’ volstaat om een uitzending te beginnen. Het streamen doe je in een voice channel, waardoor de kijkers ook gelijk horen wat je zegt, dit voor het geval je commentaar wilt geven of natuurlijk gewoon met elkaar wilt communiceren.

Met een uitrol naar Xbox Insiders is het nu nog een testfase, maar Microsoft verwacht de functie snel voor iedereen beschikbaar te stellen. Zodra het voor iedereen beschikbaar is, laten we het natuurlijk weten.