In maart werd bekend dat de PlayStation 5 de mijlpaal van 3 miljoen verkochte exemplaren in Japan had bereikt. Een erg mooi aantal dat sindsdien rap is opgelopen, mede te danken aan de goede beschikbaarheid van de console.

Waar de console wereldwijd inmiddels de 40 miljoen verkochte units heeft bereikt, staat de PlayStation 5 in Japan momenteel op 4 miljoen verkochte exemplaren. In nog geen 5 maanden tijd zijn er dus 1 miljoen extra consoles verkocht.

Er is een groot verschil te zien tussen de twee modellen. Zo staat de PlayStation 5 met disc drive in Japan op 3.495.327 verkochte units tegenover 551.239 units zonder disc drive.