Er zijn al verschillende LEGO-sets van Super Mario verschenen, en de Nintendo Entertainment System is ook al met de bekende steentjes te bouwen. Het ziet ernaar uit dat nu een andere Nintendo-franchise aan de beurt is.

LEGO-set-nummers 77046 tot 77050 zijn al onderschept door een bot, maar daar houdt de informatie verder op. Volgens Exabrickslegogo gaat het om vijf LEGO-sets die gebaseerd zijn op Animal Crossing. YouTuber Brick Clicker is ook van mening dat het om de bekende Nintendo-franchise gaat.

De vijf sets zullen naar verwachting in maart 2024 beschikbaar worden gesteld. De figuren die in de sets te vinden zijn, zullen speciaal gegoten gezichten hebben, net zoals bijvoorbeeld Sonic het geval was.

Volgens de geruchten is de prijs en hoeveelheid steentjes van de Animal Crossing LEGO sets al bekend. Deze zijn als volgt: