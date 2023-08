Aan het begin van deze zomer kregen we heel wat livestreams op ons gegooid met talloze aankondigingen van nieuwe games, waaronder een showcase van Devolver Digital. Als je dacht dat dat alles was, dan is er nu een leuke (?) verrassing voor je: de uitgever komt volgende week namelijk met een nieuwe showcase op de proppen, maar het is niet wat je verwacht.

Deze showcase heeft de naam ‘Devolver Delayed’ gekregen en staat helemaal in het teken van… – je raadt het al – games die uitgesteld zullen worden. De uitgever had namelijk enkele games op de planning staan voor 2023, maar deze zullen jammer genoeg niet allemaal die release window halen. Daarom zal er op maandag 7 augustus een livestream worden uitgezonden waarin alle games die uitgesteld zijn naar 2024 ‘aangekondigd’ zullen worden.

Momenteel is het nog niet duidelijk over welke games het hier gaat, maar volgende week krijgen we antwoorden!