Sony maakte onlangs bekend dat de PlayStation 5 de 40 miljoen verkopen was gepasseerd, wat een nieuwe mijlpaal voor de console is. Sony heeft nu bij het presenteren van de kwartaalcijfers over Q1 bekendgemaakt dat de console op 30 juni 2023 41.7 miljoen keer verscheept is.

In dat gehele kwartaal werden er 3.3 miljoen PlayStation 5 consoles verscheept en dat is 900.000 units meer dan hetzelfde kwartaal een jaar eerder. Een flinke stijging, die natuurlijk te danken valt aan het feit dat er niet langer een tekort is op componenten.

Het aantal maandelijks actieve gebruikers op het PlayStation Network is gestegen naar 108 miljoen, wat een groei is van 5 miljoen gebruikers tegenover een jaar eerder. De software verkopen liggen op 56.5 miljoen stuks, een groei van 9.3 miljoen games.

Het aantal PlayStation Plus abonnees stond aan het einde van het vorige kwartaal op 47.4 miljoen, hiervan is 30% lid van Extra en/of Premium. Goed voor 14.1 miljoen PlayStation Plus abonnees.