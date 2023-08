De Uncharted-film was een leuke om te zien, zeker voor de fans van de franchise en ook is het voor Sony een succes te noemen, want de film staat op de zesde plek van gameverfilmingen die het meest hebben opgeleverd.

Met meerdere games in de franchise, een aantrekkelijk concept en goede ontvangst van de eerste film, is een logische vraag of er een vervolg komt. Dit werd Charles Roven (producer) gevraagd in een interview dat The Hollywood Reporter met hem had.

Hoewel Roven niet concreet is over de plannen, stelt hij wel dat ze absoluut aan het kijken zijn om nog een film te maken. Indien dat van de grond komt, zullen we over een paar jaar waarschijnlijk een vervolg mogen verwelkomen.