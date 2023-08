The Order: 1886 kwam in 2015 uit voor de PlayStation 4, en hoewel de gameplay niet erg bijzonder was, waren de graphics om van te watertanden. Er is nu een video verschenen waarin beelden te zien zijn van het spel dat draait op een PlayStation 5.

Digital Foundry heeft The Order: 1886 nog eens onder de loep genomen, omdat deze titel van groot belang was voor de toekomst van graphics. Een deel van de video toont het spel draaiend op een PlayStation 5. Illusion heeft hieraan meegewerkt en dat heeft geresulteerd in een verdubbeling van de framerate, dus nu draait het op 60fps in plaats van de originele 30 frames per seconde.

Hoe dit eruitziet, kun je zien in de onderstaande video.