Hoewel Microsoft niet zoveel ziet in een upgrade van de Xbox Series X halverwege de generatie, gaan er al even geruchten dat Sony werkt aan een PlayStation 5 Pro. Deze console zou ergens tegen het einde van volgend jaar moeten verschijnen, zuiniger zijn en meer performance bieden.

Die performance zou dan specifiek op een 4K resolutie aan 60fps liggen, iets waar nu nog tussen gewisseld wordt via grafische modi. Het beste van beide werelden komt dus zelden voor, zeker bij de grote titels. Dit is iets wat met een PlayStation 5 Pro niet langer een ‘probleem’ is.

De vorige generatie heeft bewezen dat het best nuttig kan zijn om halverwege de cyclus met een beter model console te komen. Tegelijkertijd is het volgens Take-Two Interactive CEO Strauss Zelnick ook weer niet zó noodzakelijk dat het een verplichting te noemen valt.

Zo zegt Zelnick in een interview met IGN:

“[It] all depends on what that mid-generation upgrade would look like. Generally speaking, the mid-generation upgrades haven’t really changed much… aren’t all that meaningful.”