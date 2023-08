Er gaan al lange tijd geruchten dat Sony werkt aan een nieuw PlayStation 5 model, wat ook de plotselinge (tijdelijke) prijsverlaging van de console onlangs verklaart. Sony heeft met nog geen woord over dit nieuwe model gerept, maar de geruchten zijn inmiddels zo hardnekkig dat het haast een zekerheid te noemen valt.

Tot de officiële aankondiging volgt moeten we het echter doen met wat leakers online zetten en vandaag een vermeende foto van de console. Deze is verschenen op het Chinese A9VG forum, waarbij de notitie staat dat dit het uiterlijk is van het nieuwe Slim model.

Het oogt vergelijkbaar met wat we nu kennen, al is de zwarte band in het midden nu naar binnen gebogen. Hetzelfde geldt voor de witte faceplates aan de zijkanten, die ogenschijnlijk een hap eruit hebben vanwege de zwarte lijnen aan de zijkanten.

Volgens degene die de foto heeft geplaatst is de console een centimeter of 5 lager. Daarnaast is de voorkant voorzien van twee USB-C aansluitingen. Het verwisselen van de faceplates zou eveneens mogelijk zijn, al is de kans groot dat hier alternatieve opties voor komen gezien het verschil in omvang van de console.

De bron is volgens bekende leakers niet 100% betrouwbaar, maar The Snitch geeft wel aan dat het overeenkomt met wat tot nu toe bekend is.