Ontwikkelaar Mercury Steam wist met Metroid Dread een weergaloze game af te leveren. Een game die absoluut smaakt naar meer, maar de ontwikkelaar wilde onlangs niet kwijt of ze aan een opvolger werken, al werd er wel enigszins een hint gegeven.

Uit nieuwe informatie van Nordisk Games, die een minderheidsbelang in de ontwikkelaar heeft, blijkt dat deze Spaanse studio aan twee onaangekondigde titels werkt. Eén van deze games is hoogstwaarschijnlijk de fantasy titel die de ontwikkelaar maakt in samenwerking met 505 Games.

Over de andere game weten we helemaal niks, maar dat zou dus een opvolger van Metroid Dread kunnen zijn. Wellicht dat we tijdens gamescom volgende week meer horen over waar de studio mee bezig is.