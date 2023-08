Op dit moment is het enige wat we weten over Persona 6 gebaseerd op verschillende geruchten die de ronde doen. Er is recentelijk weer een nieuw gerucht opgedoken dat een eerdere speculatie tegenspreekt.

Hoewel Persona 6 nog niet officieel is aangekondigd, beweert insider Nate the Hate dat het spel wel degelijk in ontwikkeling is. Daarbij zou het opnieuw gaan om een tijdelijke exclusive release voor PlayStation.

Nick Baker, medeoprichter van XboxEra, deelt echter andere informatie. Volgens hem zal er zowel een PlayStation- als een Xbox-versie op de uiteindelijke releasedatum worden uitgebracht. Er lijkt dus geen sprake te zijn van enige exclusiviteit.