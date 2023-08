De Far Cry-reeks heeft een nieuwe leidinggevende. Vanaf nu zal Drew Holes verantwoordelijk zijn voor de bekende franchise van Ubisoft, waarmee indirect ook aangekondigd wordt dat er een nieuwe in de maak is of op punt staat om aan te beginnen.

Holes is geen onbekende in de wereld van Far Cry. De nieuwe hoofdverantwoordelijke over de franchise was eerder de hoofdschrijver van Far Cry 5 en Far Cry: New Dawn. Hij heeft ook bijgedragen aan het verhaal van Far Cry 5: Lost on Mars.

Voorafgaand aan zijn werk bij Ubisoft, heeft hij ook meegewerkt aan de Red Faction-serie en drie delen van Saints Row, evenals het schrijven van het script voor BioShock Infinite. Hij is dus wel bekend met grote producties.

Holes heeft laten weten zeer enthousiast te zijn over zijn nieuwe positie en beweert dat gamers hoge verwachtingen mogen hebben van de toekomst van de franchise. Er staan namelijk ‘big things’ te gebeuren in de reeks.