Na een kleine vertraging verschijnt Immortals of Aveum nog deze maand. Xbox Series X|S- en pc-gamers kunnen de game alvast pre-loaden, wat geen overbodige luxe is. De pc-versie weegt ongeveer 110GB, terwijl de Xbox Series X|S-versie bescheidener is met 56,69GB. Gamers met een PlayStation 5 moeten nog even wachten op de pre-load.

Dit werd medegedeeld middels een bericht op het officiële Immortals of Aveum-account op X, het voormalige Twitter. In dat bericht zien we ook een tabel met informatie over wanneer je op de PlayStation 5 kunt beginnen met pre-loaden. Voor ons in de Benelux zal dat om 06:00 uur ’s ochtends zijn op zondag 20 augustus. Immortals of Aveum is speelbaar vanaf 22 augustus.