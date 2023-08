Een belangrijk onderdeel van Immortals of Aveum is de zogenaamde ‘Talent Tree’. Hiermee kun je extra spreuken en talenten ontgrendelen. Deze skilltree voor de actie/avonturengame van Electronic Arts is vrij complex, dus is er een video gemaakt om uit te leggen hoe dit in elkaar steekt.

In Immortals of Aveum kun je 25 extra spreuken ontgrendelen en 80 talenten. Deze talenten zijn onderverdeeld in drie kleuren magie: rood, blauw en groen. Rood is voor bepantsering en gevechten van dichtbij, blauw is voor kritieke schade en schild, en groen is voor ontwijken en indirecte schade. Elke kleur heeft op zijn beurt weer drie subcategorieën.

Hoe dit allemaal werkt in de game kun je hieronder bekijken.