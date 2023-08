In het kader van veilig en prettig online spelen, is Microsoft continu bezig om de online omgeving van Xbox zo goed mogelijk te maken. Daarom hebben ze een nieuw strafpuntensysteem geïntroduceerd, zo staat te lezen op Xbox Wire.

Voorheen hanteerde Microsoft al een bepaalde aanpak in hoe ze mensen straffen die zich schuldig maken aan overtredingen in de breedste zin van het woord, maar in het kader van transparantie heeft men nu een gloednieuw ‘Enforcement Strike’ systeem gelanceerd.

Het komt simpelweg neer op dat als er een klacht over jouw gedrag wordt ingediend, dit door Microsoft beoordeeld zal worden. Als het inderdaad in strijd met de regels is, wordt er een ‘strike’ gegeven. Elke situatie wordt door het team behandeld en dat handmatig, dus er zit geen geautomatiseerd proces achter.

Op het moment dat een speler twee strikes heeft ontvangen, zal er een ban volgen van een dag. Een speler met vier strikes zal voor 7 dagen verbannen worden en spelers die acht strikes hebben, worden voor een jaar geschorst van alle sociale interacties.

Alle uitgedeelde strikes blijven op het profiel van een speler staan voor een periode van 6 maanden. Met de introductie van dit systeem is iedereen met een schone lei begonnen, maar eerder uitgedeelde bans blijven van kracht totdat het is uitgezeten.