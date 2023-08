De PlayStation 5 is tegenwoordig uitstekend verkrijgbaar en dat heeft Sony geen windeieren gelegd, de verkopen zijn namelijk flink toegenomen. Daar komt nog bij dat ze recent een promotie in Europa hadden, waardoor de console met een flinke korting verkrijgbaar was.

Eerder bleek al dat de verkopen onder andere hierdoor in het Verenigd Koninkrijk flink zijn toegenomen. Nu krijgen we hetzelfde bericht uit Duitsland. De GfK houdt bij onze buren de verkopen van soft- en hardware bij. Zij hebben een nieuw schema gepubliceerd en daaruit blijkt dat de console verkopen met 90% gestegen zijn.

Links zien we de verkopen van hardware in het eerste half jaar van 2022 en rechts de verkopen in het eerste half jaar van 2023. De Nintendo Switch verkopen zijn iets toegenomen en hetzelfde geldt voor de PlayStation 4. De Xbox Series X|S daarentegen ziet een kleine afname.

Het grootste verschil is duidelijk de PlayStation 5, die een gigantische stijging ziet. Met de verkooptoename in diverse landen ziet het er uitstekend uit voor Sony en dit suggereert ook dat het gat tussen de Xbox Series X|S alsmaar groter wordt. Dit valt echter lastig te checken, omdat Microsoft geen verkoopcijfers vrijgeeft.