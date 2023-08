Een van de meest bekende ontwikkelaars van Sony PlayStation is natuurlijk Sucker Punch. Een aantal werknemers van deze ontwikkelaar zijn geïnterviewd, waarbij ze vertellen hoe het is om voor Sucker Punch te werken.

Sucker Punch heeft diverse succesvolle franchises op zijn naam staan, waaronder Sly Cooper en inFAMOUS. Hun meest recente titel is Ghost of Tsushima, en ook deze game viel erg in de smaak. Het lijkt erop dat de ontwikkelaar niet alleen hoogwaardige games produceert, maar ook nog eens een plezierige werkomgeving biedt. Dit komt naar voren in de onderstaande video.

Eerder bracht Sony al video’s uit over Firesprite, Nixxes en Team Asobi.