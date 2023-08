Sony doet er tegenwoordig alles aan om hun franchises naar het witte doek of zilveren scherm te vertalen. Kijk maar naar de The Last of Us TV-reeks, het momenteel door bioscoopzalen scheurende Gran Turismo of de aanstormende verfilming van Ghost of Tsushima. Er komen ongetwijfeld nog heel wat titels aan en het zou best kunnen dat Jak & Daxter er één van wordt.

Volgens MyTimeToShineHello – een lekker op Twitter die in het verleden reeds meermaals met Marvel scoops uitpakte – zijn niemand minder dan Tom Holland en Chris Pratt dé gegadigden om respectievelijk Jak en Daxter te vertolken. Concrete bronnen worden er in de tweet nergens vermeld, dus dat betekent dat je er best een ferme zak zout bij neemt om dit nieuws te verteren.