Waar je voor de PlayStation 5 verschillende faceplates kunt kopen om de console een net wat meer unieke look te geven, komt Microsoft met officiële Xbox Console Wraps voor de Xbox Series X. Dit zijn wraps waarmee je jouw console kunt wrappen in een bepaalde stijl of natuurlijk naar de details van een game.

Microsoft kiest voor wraps om het qua kosten toegankelijk te houden en ook zou het duurzaam zijn. Op dit moment zijn er drie ontwerpen waar je uit kunt kiezen bij release: Starfield, Arctic Camo en Mineral Camo. Naar verwachting zullen er op termijn meer bijkomen.

Microsoft geeft bij de aankondiging aan dat de wraps zo gemaakt zijn dat ze perfect passen en dat ze over elk detail hebben nagedacht. Dit wil zeggen dat de wrap geen van de openingen zal blokkeren, dus de ventilatie en disc lezer blijven vanzelfsprekend open.

De Starfield wrap is vanaf 18 oktober verkrijgbaar, de twee andere vanaf 10 november. De adviesprijs is met $ 49,99 aan de stevige kant.