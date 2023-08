Er zijn verschillende Nederlandse gameontwikkelaars, maar niet elk team is even bekend. Behavior Interactive heeft nu één van deze minder bekende ontwikkelaars overgenomen.

Behavior Interactive is zelf ook geen grote naam, maar je hebt waarschijnlijk wel gehoord van enkele van hun games. Zo hebben ze onder andere Dead by Daylight en Meet Your Maker uitgegeven. Nu hebben ze de Nederlandse ontwikkelaar Codeglue overgenomen. Enkele titels van deze ontwikkelaar zijn Shadowrun Trilogy en Human Fall Flat. Ze zullen nu verdergaan onder de naam Behavior Rotterdam.

De algemeen directeur, Peter de Jong, is erg blij dat ze nu onder Behavior Interactive vallen en laat het volgende weten:

“Codeglue and Behaviour have much in common, having experienced the gaming industry’s many evolutions over the past 23 years. Over that time, we have always admired Behaviour’s work and culture. We are thrilled to be the newest chapter in their success story.”