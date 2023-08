The Game Awards viert dit jaar alweer zijn tiende verjaardag. Tijdens Gamescom Opening Night Live heeft Geoff Keighley aangekondigd wanneer dit jubileum plaats zal vinden.

The Game Awards begon als een vrij kleinschalig evenement, maar is inmiddels uitgegroeid tot een groots spektakel. De tiende editie van dit evenement zal plaatsvinden op 7 december 2023. Er is op dit moment nog geen aanvullende informatie verstrekt.