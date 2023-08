Gisteren heeft Sony de prijs van de PlayStation Portal bekendgemaakt. Er werd toen nog geen verdere informatie gegeven over de streaming handheld, maar we weten nu wel welke functie de handheld niet zal hebben.

Hideaki Nishino, Senior Vice President of Platform Experience, heeft aan The Verge gemeld dat de PlayStation Portal geen Bluetooth-ondersteuning zal bieden. Dit betekent echter niet dat je geen koptelefoons of oortjes kunt gebruiken.

In plaats daarvan kun je deze draadloos verbinden met je PlayStation 5 via ‘PlayStation Link’. Dit is een nieuwe technologie van Sony die zorgt voor een lage latentie en verbeterde geluidsoverdracht.