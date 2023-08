In oktober vorig jaar werd Scorn uitgebracht voor de Xbox Series X|S en pc. In juni van dit jaar werd aangekondigd dat de game ook naar de PlayStation 5 zou komen. Nu hebben we ook een exacte releasedatum.

PlayStation 5-bezitters kunnen op 3 oktober 2023 met Scorn aan de slag. Op dit moment lijkt het erop dat er geen extra functies zijn toegevoegd, zoals mogelijke ondersteuning voor haptic feedback of adaptieve triggers.

Een nieuwe trailer laat zien wat de game te bieden heeft. Je kunt de video hieronder bekijken