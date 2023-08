De Broken Sword-serie bestaat al meer dan 25 jaar, maar er zijn tot nu toe slechts vijf delen uitgebracht. Nu krijgt de reeks wat meer aandacht, want er is een nieuw deel en een remaster in de maak.

Het nieuwste deel van deze point-and-click serie is Broken Sword: Parzival’s Stone. Deze titel zal gebruikmaken van ‘Super 2D’-graphics, een combinatie van de met de hand getekende stijl van de eerste delen en 3D-geometrie.

De andere ‘nieuwe’ game is een remaster van het eerste deel, met de titel ‘Broken Sword: Shadow of the Templars – Reforged’. Deze remaster belooft verbeterde achtergronden en audio, evenals opnieuw geanimeerde sprites. Uiteraard zal de resolutie ook hoger zijn dan het origineel, mogelijk tot 4K.

Beide games zullen uitkomen voor console, mobile en pc. Parzival’s Stone staat gepland voor 2024 en de remaster heeft nog geen release window. In de video hieronder kan je alvast zien hoe beide titels eruit zien.