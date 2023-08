Op vlak van videogames heeft de Fallout franchise reeds hoge toppen geschoren, al moeten we toegeven dat de reeks ook al door diepe dalen gekropen heeft. Binnenkort zorgt Amazon echter voor een heuse Fallout TV-serie, met niemand minder dan Jonathan Nolan – broer van Christopher, schrijver van Interstellar én bedenker van Person of Interest – aan het roer. Als die naam je hart niet op zijn minst een beetje sneller laat slaan, weten wij het ook niet meer.

De reeks heeft nu een ruime releasedatum gekregen. Het eerste seizoen van Fallout zal in 2024 op Amazon Prime verschijnen. Het bericht op Twitter werd vergezeld door een aanstekelijke poster, die meteen meer onthult over de locatie waarin de serie zich zal afspelen: Los Angeles. Wij gaan de reeks alvast een kans geven. Jullie ook?

📍 Vault 33

Location: Los Angeles

Fallout, an original series, coming to Prime Video in 2024 pic.twitter.com/tlHh2WutF4

— Prime Video (@PrimeVideo) August 23, 2023