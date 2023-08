Vorige maand werd de prijs van de PlayStation 5 tijdelijk verlaagd. Sony heeft besloten om deze actie opnieuw te herhalen in Europa.

VideogamesChronicle meldt dat de PlayStation 5 vanaf morgen tot en met 7 september 2023 maar liefst €100 goedkoper zal zijn. Dit is natuurlijk goed nieuws, maar op dit moment is deze prijsverlaging alleen aangekondigd voor Spanje en Portugal.

Het is echter zeer waarschijnlijk dat er ook in de Benelux een prijsverlaging zal komen, maar dan iets later. Dit was namelijk ook het geval vorige maand, toen de PS5 ook tijdelijk in prijs werd verlaagd.