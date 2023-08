Sony heeft flink gas bijgegeven met het vertalen van hun games naar het witte doek en tv. Zo hebben we de Uncharted-film gehad, draait de Gran Turismo-film in de bioscoop en ook zijn de tv-series van The Last of Us en Twisted Metal beschikbaar.

Sony zal meer games gaan vertalen en er bestaat een kans dat MediEvil vroeg of laat ook een film of tv-serie krijgt. Op de website van PlayStation Productions stond namelijk een klein stuk artwork in een promovideo wat lijkt op Sir Daniel Fortesque, wat een fan zich deed afvragen of er iets aan zit te komen.

Vervolgens hebben zowel Ben Mekler als Chris Amick het bericht op X gedeeld met daarbij een indirecte bevestiging dat er inderdaad wat aan zit te komen. Deze twee zijn schrijvers in Hollywood en dat ze hier gelijk op ‘reageren’ zegt eigenlijk genoeg.

In dezelfde video komt ook Days Gone terug. Dit suggereert dat er ook aan iets rondom Days Gone gewerkt wordt, wat Deadline eerder dit jaar al wist te melden. Sony heeft dat echter nooit officieel aangekondigd.