Sinds vorige week krijgen we steeds meer te zien van Black Myth: Wukong, de game die al geruime tijd in ontwikkeling is bij Game Science. Nu de gamescom achter ons ligt zijn er weer nieuwe beelden verschenen via IGN. Hieronder bekijk je 19 minuten aan nieuwe gameplay.

Daarnaast heeft ook Nvidia 5 minuten aan gameplay online gezet, waarin we baasgevechten zien en hoe de game draait op pc met ondersteuning van DLSS 3. Beide video’s zijn zeker de moeite waard om te checken, bekijk het hieronder.

Black Myth: Wukong verschijnt ergens in de zomer van 2024 voor de PlayStation 5, Xbox Series X|S en pc.