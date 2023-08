The Darkness is een franchise die 2K Games al jaren in de ijskast heeft liggen. Het eerste deel verscheen in 2007 en het vervolg dateert uit 2012. Hoewel ontwikkelaar Starbreeze Studios tegenwoordig andere dingen doet, is ontwikkelaar Nightdive Studios de reeks niet vergeten en wordt er gehint naar een terugkeer.

Een liefhebber van de eerste game zette op X dat hij graag de (eerste) game weer wilde gaan spelen, maar niet de zin heeft om de PlayStation 3 weer aan te zetten. Dit met vervolgens het bericht of er geen remaster of pc-port zou kunnen komen.

Hier reageerde Stephen Kick op, de CEO van Nightdive Studios, met het bericht dat de game op de lijst staat. Deze ontwikkelaar houdt zich al ruim 10 jaar bezig met het terugbrengen van klassieke games naar moderne systemen, zoals Quake II en de System Shock Remake.

Uit zijn reactie valt op te maken dat hij er wel oren naar heeft, maar of het er ook daadwerkelijk van gaat komen is natuurlijk nog even aankijken. Zie jij een remaster van The Darkness zitten?