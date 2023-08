Vorige week werd tijdens Gamescom Opening Night Live Killing Floor III aangekondigd met een korte teaser trailer, dus qua informatie is het allemaal nog wat beperkt. Wel sprak creative director Bryan Wynia met PCGamesN en hij vertelde dat de game in een vroege fase van ontwikkeling zit. Dit suggereert dat een release nog lang op zich laat wachten.

Ook sprak hij over de monetization van de game en daaruit leren we dat de game over microtransacties zal beschikken, maar dat beperkt zich wel uitsluitend tot cosmetische content. De ontwikkelaar wil pay-to-win scenario’s koste wat kost voorkomen en de betaalde content puur beperken tot attributen waarmee spelers zichzelf kunnen onderscheiden van anderen.

Na de release van de game is het natuurlijk niet gedaan met de titel. Zo mogen spelers nieuwe maps en verschillende items verwachten. Hierbij verwijst de ontwikkelaar naar Killing Floor II die lange tijd ondersteuning kreeg. Datzelfde pad wil men ook met het derde deel gaan bewandelen.

Het doel met de game is om de klassieke Killing Floor gameplay en ervaring te bieden, maar ook het games as a service model naar een hoger niveau te tillen. De game is in ontwikkeling voor de PlayStation 5, Xbox Series X|S en pc.