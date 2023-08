De Astro Bots zijn sinds de PlayStation 4 niet meer weg te denken uit het PlayStation universum. Zo kregen ze naast een introductiegame voor de console ook een heuse PlayStation VR game en op de PlayStation 5 keerden de Astro Bots terug met een gloednieuwe, gratis titel.

Sony is ook nog niet van plan om de kleine robots met pensioen te laten gaan, want ze hebben namelijk handelsmerken voor Astro Bot in Europa geregistreerd. Het gaat om twee registraties voor simpelweg ‘Astro Bot’ en meer weten we niet, al zijn dit soort acties vaak wel voer voor speculatie.

Het is onbekend waar ontwikkelaar Team Asobi momenteel mee bezig is, maar gezien Astro Bot voor de PlayStation 5 inmiddels een paar jaar oud is kan het goed zijn dat ze werken aan een volledig nieuwe game voor de PlayStation 5 of PlayStation VR2 met deze robots in de hoofdrol.