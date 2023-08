Vorig jaar mei werd door Gunzilla Games vol trots Off the Grid onthuld. De ontwikkelaar beloofde dat dit Battle Royale 2.0 zou worden, maar er werd daarna nagenoeg niets meer van de game vernomen. Nu is er echter weer een teken van leven in de vorm van een nieuwe trailer, die je onderaan dit bericht kunt bekijken.

De nieuwe video laat zien wat je kunt verwachten van de gameplay van Off the Grid. Zo kan je verhalende missies spelen of met 149 andere gamers het online tegen elkaar uitvechten. De Battle Royale-titel zal uitkomen voor de PlayStation 5, Xbox Series X|S en pc. Een releasedatum is nog niet bekend.