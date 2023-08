Grasshopper Manufacture is momenteel druk bezig met een remaster van Shadow of the Damned. Als het aan Goichi Suda, beter bekend als Suda51 – de baas van de ontwikkelaar – ligt, blijft het hier niet bij.

De originele Shadow of the Damned is niet geworden wat Suda51 oorspronkelijk in gedachten had. Electronic Arts gaf de game uit en was niet tevreden met sommige keuzes van de ontwikkelaar. Daarom moesten er veel aanpassingen worden doorgevoerd.

De baas van Grasshopper Manufacture heeft in een interview met VGC gezegd dat hij graag een nieuw deel wil maken waarin hij zijn originele ideeën voor de eerste game kan realiseren. Dit kan eventueel ook een nieuwe titel zijn in combinatie met een ander personage van de hand van Suda51: Travis Touchdown van de No More Heroes-serie bijvoorbeeld.