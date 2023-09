De officiële naam van de nieuwe ‘Remote Play Dedicated’ handheld van Sony werd vorige week onthuld. In de dagen daarna kwam er extra informatie over de nieuwe hardware naar buiten. Nu is ook bekend wanneer de PlayStation Portal in de winkels zal liggen.

De PlayStation Portal wordt op 15 november 2023 uitgebracht in een beperkt aantal landen, waaronder de Benelux. Je kunt de handheld nu al vooruitbestellen bij de officiële digitale PlayStation-winkel. Vanaf 29 september zal dit ook mogelijk zijn bij andere winkels.