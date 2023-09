Sony brengt sinds een paar jaar ook van origine PlayStation games naar de pc. Een groot deel hiervan werd uitstekend ontvangen, maar er zat ook een technische misser tussen (The Last of Us) die met updates opgekalefaterd is.

Mocht je nu interesse in één of meerdere PlayStation games voor pc hebben, dan kan het interessant zijn even een kijkje op Steam te nemen. Er is namelijk een ‘PlayStation Publisher Sale’ aan de gang, waarbij de korting kan oplopen tot maar liefst 75%.

De aanbiedingen hieronder op een rijtje:

The Last of Us: Part I – Van € 59,99 voor € 47,99

Marvel’s Spider-Man Remastered – Van € 59,99 voor € 40,19

Marvel’s Spider-Man Miles Morales – Van € 49,99 voor € 33,49

God of War – Van € 49,99 voor € 29,99

Horizon: Zero Dawn – Complete Edition – Van € 49,99 voor € 16,49

Uncharted Legacy of Thieves Collection – Van € 49,99 voor € 29,99

Days Gone – Van € 49,99 voor € 16,49

Sackboy: A Big Adventure – Van € 59,99 voor € 29,99

Returnal – Van € 59,99 voor € 47,99

Predator Hunting Grounds – Van € 29,99 voor € 7,49

Helldivers – Van € 19,99 voor € 4,99

