Na eerdere geruchten is het hoge woord er nu uit, Lenovo gaat de concurrentie aan met de Steam Deck, ROG Ally en andere partijen die zich op de markt van handheld pc’s begeven. Het elektronicaconcern heeft de Lenovo Legion Go officieel aangekondigd.

Het platform doet zich van de genoemde concurrenten onderscheiden middels de optie om de twee controllerstukken links en rechts van het scherm af te kunnen halen. Daarmee volgt Lenovo het voorbeeld van de Nintendo Switch. Hierdoor kun je het scherm naast neerzetten ook als tablet gebruiken.

De handheld draait op Windows 11 Home en kent de volgende specificaties:

Gewicht: 640 gram (zonder controllers), 854 gram (met controllers)

Scherm: 8.8″ QHD+ (144Hz / 97% DCI-P3 / 500nits / 83%AAR)

Touchpad: Multi-finger

Processor: Tot AMD Ryzen Z1 Extreme with AMD RDNA Graphics

Werkgeheugen: 16GB 7500Mhz LPDDR5X on board

Opslag: 256GB / 512GB / 1TB PCIe 4.0 NVMe M.2 22428

Batterij: 2-cell 49.2WHr (Super Rapid Charge2 – Controller battery capacity: 900mah2)

Adapter: USB Type-C, 65W AC adapter

Poorten: 3.5mm audio combo jack, 1 x USB Type-C (USB 4.0, DisplayPort 1.4, Power Delivery 3.0), 1 x microSD card reader en onderaan: 1x USB Type-C (USB 4.0, DisplayPort 1.4, Power Delivery 3.0)

De handheld is verkrijgbaar vanaf € 799,- en gezien er gesproken wordt over een processor tot de AMD Ryzen Z1 Extreme en verschillende opslagcapaciteiten, is de veronderstelling dat er verschillende modellen uitkomen. Details daarover zijn nog niet bekendgemaakt.

De Lenovo Legion Go is vanaf november verkrijgbaar. Er zijn ook nog twee accessoires, dat zijn de Lenovo Legion Glasses en In-ear Headphones. Die zijn al vanaf oktober verkrijgbaar en kosten respectievelijk € 499,- en € 49,99.

Die Lenovo Legion Glasses is interessant, want daarmee brengt dit platform nog een extra onderscheidende factor. Met deze bril op krijg je het scherm van de handheld in het groot direct via de bril geprojecteerd. Dit werkt echter ook met andere apparaten die ondersteuning bieden en over een USB-C aansluiting beschikken.

Voor meer details daarover, alsook de in-ears en de handheld zelf, kan je hier bij Lenovo terecht.