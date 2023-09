Eind vorige week werd bekendgemaakt dat Embracer Group Volition per direct had gesloten. Daarmee is er na 30 jaar toch wel abrupt een einde gekomen aan de ontwikkelaar die we vooral van Saints Row kennen. Die franchise zal met het sluiten van de studio echter niet verdwijnen.

De uitgever van Saints Row en dus de games van Volition, Deep Silver, heeft aangegeven dat hun gedachten uitgaan naar de mensen bij deze ontwikkelaar. Ze zijn hen ontzettend dankbaar voor hun werk aan Saints Row en eerder Red Faction, twee IP’s die zullen voortleven onder PLAION, wat het nieuwe uitgeeflabel is.

Met andere woorden: deze franchises zijn niet automatisch ook komen op te houden met bestaan. Onder PLAION zal Embracer Group mogelijk meer gaan doen met deze reeksen. Het hoe en wat is echter onduidelijk.

“Our thoughts go out to everyone at @DSVolition, past and present. We’re incredibly grateful for their unforgettable work on Saints Row and Red Faction, whose IPs will live on at @PLAION”