Er doen inmiddels al enkele jaren geruchten de ronde dat Square Enix zou werken aan een remake van het enorm geliefde Final Fantasy IX en enkele maanden geleden werd dan ook nog eens in de gangpaden gefluisterd dat ook Final Fantasy X de remake behandeling zou krijgen. Niets is op dit moment officieel bevestigd, maar insider ImAHeroToo lijkt nu wel wat updates te hebben over deze projecten.

Op Reddit laat hij weten dat beide (hypothetische) remakes met uitstel te maken hebben gekregen: de remake van Final Fantasy IX stond eerst op de planning voor de zomer van 2024, maar zou die deadline niet halen omdat het nog wat ‘polishing’ nodig heeft.

Final Fantasy X dan: aan die game zou momenteel niet heel actief gewerkt worden, want het team dat hierop werd gezet is enorm klein. Normaal zou de remake uitkomen samen met de 25-jarige anniversary (in 2026), maar dit zou dus niet gehaald kunnen worden. Het wordt dus nog wel even wachten geblazen vooraleer we daarmee aan de slag kunnen gaan.

Neem hier uw korreltje zout vooraleer u dit artikel verlaat.