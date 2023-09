In mei bracht Nintendo The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom uit wat een enorm succes bleek te zijn. Bij succesvolle games is het niet gek om naderhand nog downloadbare content uit te brengen, maar dat zit er voor deze titel niet in.

In een interview met Famitsu werd producer Eiji Aonuma gevraagd naar eventuele uitbreidingen voor de titel. Maar hiervoor zijn geen plannen, omdat de producer voelt dat hij alles heeft gedaan in de game zelf, waardoor extra content in dat opzicht niet nodig is.

“There are no plans to release additional content at this time … I feel like I’ve done everything I can to create games in that world”

Geen grote verrassing omdat Nintendo eerder al te kennen had gegeven het hierbij te houden, maar even checken kon geen kwaad. Het wil immers voorkomen dat ontwikkelaars op hun beslissing terugkomen, wat we nu zien bij Final Fantasy XVI. Die zou aanvankelijk geen DLC krijgen, maar vanwege de grote vraag gaat Square Enix daar nu alsnog mee aan de slag.