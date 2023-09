In juli kondigde Electronic Arts de volgende game in de EA Sports UFC franchise aan, simpelweg EA Sports UFC 5 getiteld. Sinds de aankondiging in juli hebben we er weinig van vernomen, maar daar zal morgen verandering in komen.

De uitgever heeft namelijk aangekondigd dat we morgenmiddag om 17:00 uur de onthullingstrailer van EA Sports UFC 5 mogen verwachten. Dan krijgen we de eerste in-game beelden te zien die een goed beeld moeten schetsen van de actie die we naar verwachting later dit jaar mogen verwachten.

In aanloop naar deze trailer heeft EA Sports al bekendgemaakt welke vechters we op de cover van de game mogen verwachten: Alexander Volkanovski en Valentina Shevchenko. Beide staan op de standaard editie van de game. Op de Deluxe Edition zal Israel Adesanya staan.